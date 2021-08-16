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    Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile kaçakçılık şüphelisi bir kişi karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 16.08.2021 - 19:44
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    Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

    GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    Ekipler, 11'i düzensiz göçmen 12 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSE GÖZALTINDA

    Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

    Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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