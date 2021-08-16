Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile kaçakçılık şüphelisi bir kişi karaya çıkarıldı.
- AA
- 16.08.2021 - 19:44
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Ekipler, 11'i düzensiz göçmen 12 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSE GÖZALTINDA
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.