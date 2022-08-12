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    Marmaris'te ormanı yakan kişi yakalandı

    Marmaris'te çıkan orman yangını yoğun müdahale sonucu kontrol altına altına alınırken, yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.08.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 15:29
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    Marmaris'te ormanı yakan kişi yakalandı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiindeki makilik alanda alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

    1 hektarlık alan yandı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karadan ve havadan 4 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçakla alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

    Marmaris'teki makilik yangını kontrol altına alındı VİDEO

    Marmaris te ormanı yakan kişi yakalandı #1

    Çoban gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; yangının kontrol altına alınmasının ardından jandarma ekipleri, bölgede çobanlık yapan 51 yaşındaki Ö.C.’yi gözaltına alındı.

    Ö.C.’nin ilk ifadesinde keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

    Marmaris te ormanı yakan kişi yakalandı #2

    Marmaris te ormanı yakan kişi yakalandı #3


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