Marmaris’te pastırma yazı: Denize girip, plajda güneşlendiler

İlçe halkı ve az sayıdaki turist, çocuklarıyla birlikte plajda güneşlenip, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla’nın Marmaris ilçesinde pastırma yazı yaşanıyor.

Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava şartları etkili olurken, Marmaris'te sahillerde yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 14 ve nem yüzde 56 olarak ölçüldü.

SAHİL YOLU YÜRÜYÜŞ YAPANLARLA DOLDU

Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yazlık kıyafetlerle yürüyüş ve bisiklet sporu yapanlar ile doldu.

Denize girenlerin olduğu görülürken, çocuklarıyla birlikte geldikleri plajda portatif sandalyelerinde oturarak güneşli hava ve eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar da oldu.

Muğla Marmaris'te pastırma yazı keyfi İZLE

HALA BRONZLAŞMAK İSTEYEN VAR

Bazı turistler şezlonglarına uzanarak kasım ayı güneşinde bronzlaşmaya çalışırken; bazısı da kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti.

Sahil yolu boyunca aralıklarla uzanan çay bahçeleri de doldu. Çocuklar parklarda oynarken, yetişkinler ise manzaraya karşı çaylarını yudumladı.

“D VİTAMİNİ ALMAK İÇİN GÜNEŞLENİYORUM”

Saman İskelesi'nde tişörtünü çıkartarak bankta güneşlenen Kamuran Sever (67), "Kemik erimesi olduğu için D vitamini alabilmek için güneşleniyorum. Marmaris'in iklimi yılsonuna kadar yaz gibi. Ben de bu güzelliğini tadını çıkartıyorum." dedi.

30 yıldır Marmaris'te ailesiyle yaşayan İngiliz George Baker (73) de, "Marmaris ve Türkiye çok güzel. Artık bir turist değil, Marmarisliyim. Bu aylarda güneş çıktığında güzel havanın tadını ailemle birlikte sahilde içeceğimi yudumlayıp, eşsiz deniz manzarası eşliğinde keyfini çıkartıyorum." diye konuştu.

HAFİF ESİNTİ İLE SERİNLİYORLAR

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hafta sonuna kadar gündüz 21- 24 derece arası ve gün batımı sonrası 13-17 derece arası sıcaklıklar olacaktır. Pastırma yazı dediğimiz bu aylarda gündüz sıcak ve hafif esintili geçmektedir." dedi.