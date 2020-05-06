Maske satışında detaylar belli oluyor

Maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası maske satışı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, bugüne kadar piyasalarda satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını bildirdi.

FAHİŞ FİYATLAR OLMAYACAK

Erdoğan, açıklamasında, "Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

MARKETLERDE DE SATILACAK

Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken genelgeyle, market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi.

ÜST LİMİT 1 TL

Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.