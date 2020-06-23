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    Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkaran kadın

    Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkaran kadın

    Maske takma zorunluluğu olan Şanlıurfa'da polis bir kadını uyardıktan sonra zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 11:15
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    Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkaran kadın #1

    Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi.

    Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı. Uygulanan para cezası ise 900 TL...

    POLİS UYARDIĞINA PİŞMAN OLDU

    Maske takma zorunluluğunun olduğu illerden biri de Şanlıurfa..

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis, maskesiz dolaşan bir kadını uyardı. Kadın ise polisi tabiri caizse konuşması ve tepkisiyle çileden çıkarttı.

    Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkaran kadın İZLE

    Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkaran kadın #2

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