Meral Akşener, idam cezasını değerlendirdi
Katıldığı televizyon programında idam ile ilgili düşüncelerini paylaşan Akşener, "İdam gelirse AB'ye giremeyiz" yorumunda bulundu.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 09:56
Türkiye'nin son günlerdeki gündemi idam cezası...
Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam cezası geri getirilmeli tartışmalarına CHP şimdilik sessiz kalırken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk değerlendirme geldi.
İDAM İSTER MİSİNİZ?
FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükkaya'nın idam ister misiniz sorusuna cevap verdi.
Meral Akşener, idam cezasını değerlendirdi İZLE
İDAM GELİRSE AB'YE GİREMEYİZ
Akşener, Küçükkaya'nın sorusuna “Biz Avrupa Birliği’nden vaz mı geçiyoruz” yorumunu yaptı.
Akşener, idam meselesinin Türkiye’nin kanayan yaralarının konuşulmasının önüne geçtiğini savunarak, “İdam konusunun ekonomi gündemini saptırmak olduğunu düşünüyorum” dedi.