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    Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

    Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

    Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 07:19
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    Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

    Piyasaların gözü bu karara çevrilmiş durumda. Ekonomistlere göre ise faizin sabit tutulacağı düşünülüyor.

    Yılın beşinci faiz kararı

    Para Politikası Kurulu'nun toplanmasıyla açıklanacak karar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı olarak verilecek.

    Kararın saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

    Beklenti faizin sabit tutulması yönünde

    Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.

    Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor.

    Sonraki toplantı 23 Haziran'da yapılacak

    Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

    Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da gerçekleştirecek.


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