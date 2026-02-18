Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle 2026: Kura sonuçları isim listesi sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, 16-22 Şubat 2026 haftasında da hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte Türkiye genelinde 11 ilde yapılacak çekilişlerle birlikte yaklaşık 98 bin 839 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Haftanın en dikkat çeken etaplarından biri ise Mersin’de gerçekleştirilecek kura olacak.

18 Şubat Çarşamba günü yapılacak çekilişle kentte inşa edilecek 8 bin 190 konutun sahipleri belli olacak.

Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, “TOKİ Mersin kura çekimi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?” sorularının yanıtını arıyor.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Mersin’de inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 18 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Mersin Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Süreci yerinde takip edemeyen vatandaşlar için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri kamuoyuyla paylaşılıyor.

Başvuru sahipleri, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor.

T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını online olarak sorgulayarak asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebiliyor.

