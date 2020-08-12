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    Mersin'de avlanması yasak 2 bin 500 doktor balığı bulundu

    Antalya’ya giden bir otobüste arama yapan ekipler, el koyduğu balıkları doğal yaşam alanlarına geri bıraktı.
    • AA
    • 12.08.2020 - 14:05
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    Mersin'de avlanması yasak 2 bin 500 doktor balığı bulundu

    Mersin’in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Antalya'ya giden bir otobüste arama yaptı.

    CANLI ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, bagajda tüplere konulmuş avlanması, nakli ve satışı yasak 2 bin 500 canlı doktor balığı ele geçirdi.

    Balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

    Mersin de avlanması yasak 2 bin 500 doktor balığı bulundu #1

    Mersin de avlanması yasak 2 bin 500 doktor balığı bulundu #2

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