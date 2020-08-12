- En Son Haber
- İç Haber
- Mersin'de avlanması yasak 2 bin 500 doktor balığı bulundu
Mersin'de avlanması yasak 2 bin 500 doktor balığı bulundu
Antalya’ya giden bir otobüste arama yapan ekipler, el koyduğu balıkları doğal yaşam alanlarına geri bıraktı.
- AA
- 12.08.2020 - 14:05
Mersin’in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Antalya'ya giden bir otobüste arama yaptı.
CANLI ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, bagajda tüplere konulmuş avlanması, nakli ve satışı yasak 2 bin 500 canlı doktor balığı ele geçirdi.
Balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.