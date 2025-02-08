İHA
Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenledi.
İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen onlarca vatandaş, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etti.
BAZILARI DÜŞTÜ, BAZILARI EZİLİYORDU
İçeriye girmek için birbirleriyle yarışan bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle düşerken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
GERGİN ANLAR
Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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