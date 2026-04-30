Abdulkadir Uraloğlu'ndan 1 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin açıklama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin hak mücadelesini, dayanışmayı ve alın terinin değerini simgeleyen uluslararası bir gündür.

Türkiye'de 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde farklı meydanlarda miting ve etkinliklerle kutlanacak.

"KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK"

Bu kapsamda toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklama yaptı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK HATLARI AÇIKLADI

Resmi Gazete'de 30 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek."