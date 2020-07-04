Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
31ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 31 C

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı

    Toroslar ilçesinde dezenfektan üretimi yapılan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 öğretmen yaralandı.
    • AA
    • 04.07.2020 - 14:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #1

    Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Kimya Teknoloji Alanı"nda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    Dezenfektan üretimi sırasında meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası okulda yangın çıktı.

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #2

    2 ÖĞRETMEN YARALANDI

    Patlamada yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle okulda hasar oluştu.

    Laboratuvar ve bazı sınıfların kullanılamaz hale geldiği olayda, patlamanın şiddetiyle çok sayıda klima ünitesi okul bahçesine savruldu.

    Ekipler, okul ve çevresinde köpükle soğutma çalışması yaptı.

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #3

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #4

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #5

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #6

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #7

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #8

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #9

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #10

    Mersin'de lise laboratuvarında patlama: 2 yaralı #11

    Görüş Bildir