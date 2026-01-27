Mersin'de savrulup şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

- Mersin Tarsus'ta bir hafif ticari araç, ani hareket sonucu şarampole devrildi.
- Kazada 2'si çocuk 6 kişi araçtan çıkarıldı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Güvenlik kamerası kazayı kaydetti ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mersin'in Tarsus ilçesi Güzeloluk mevkiinde H.B., idaresindeki hafif ticari araçla giderken park etmek için önüne kıran otomobile çarpmamak için ani hareket yaptı.
Sürücünün ani hareketiyle hafif ticari araç yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Kazayı görenler yardıma koşarken sağlık ve jandarma ekiplerine de bilgi verildi.
3 YARALI
2'si çocuk 6 kişi araçtan çıkarılırken yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde hafif ticari aracın yoldan çıkıp devrilme anı yer aldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.