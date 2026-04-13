13 Nisan 2026 güncel gümüş fiyatları: Ons/Gram gümüş ne kadar

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları alternatif arayışlara yöneltti. Bu süreçte gümüşe olan ilgi arttı.

Daha uygun fiyatlı olması, gümüşü öne çıkaran en önemli nedenlerden biri oldu.

13 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla gümüş fiyatları anlık ve günlük olarak yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Gümüş, hem yatırım hem de sanayi açısından önemli bir emtia olarak öne çıkıyor. Bu nedenle fiyatlardaki değişimler yakından izleniyor.

Öte yandan yatırımcılar, “gümüş fiyatları ne kadar” ve “925 ayar gümüş kaç TL” gibi soruların yanıtını sık sık arama motorlarında araştırıyor.

İşte, bugünkü güncel gümüş fiyatları...

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI:

13 Nisan 2026 Pazartesi sabah saatlerine (09.00) yakın güncel verilere göre gümüş fiyatları şöyle:

Gram gümüş: yaklaşık 106,5 TL

Ons gümüş: yaklaşık 74,2 - 74,3 dolar

925 ayar gümüş (gram): yaklaşık 98 - 100 TL