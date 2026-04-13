Bayburtlu kahraman komisere öğrencilerden anlamlı ziyaret

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda ağır yaralanarak gazi olan Bayburtlu Komiser Akşemsettin Temel, Polis Haftası’nda unutulmadı. Memleketinde tedavisi süren Temel’e, öğrencilerden anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Komiser Temel’i ziyaret etti. Çiçek takdim eden öğrenciler, kahraman komisere geçmiş olsun dileklerini ileterek Polis Haftası’nı kutladı.

AĞIR YARALANMIŞTI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yalova’daki operasyonda kalbi, omzu ve bacağı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temel’in fizik tedavi süreci Bayburt’ta devam ediyor. Zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutan komiser, gençlerle yakından ilgilendi.

GENÇLERE "İYİ İNSAN OLUN" MESAJI

Ziyaret sırasında öğrencilere hitap eden Temel, hayatın her alanında iyi insan olmanın önemine vurgu yaptı. Bayburt kültürünün değerlerine dikkat çeken Temel, hangi meslek seçilirse seçilsin devlete ve millete hizmet bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"HÜÇBİR ZAMAN NEDEN BEN DEMEDİM"

Yaşadığı ağır yaralanmaya rağmen güçlü duruşunu koruyan Temel, “Bu neden benim başıma geldi diye bir an olsun düşünmedim” sözleriyle azmin önemine dikkat çekti. Öğrencilere sürekli kendilerini geliştirmeleri ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Komiser Temel, anlamlı ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade ederek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Okul yöneticileri de Polis Haftası vesilesiyle böyle bir ziyareti gerçekleştirmekten onur duyduklarını belirtti.

VEFA VE MORAL BULUŞMASI

Gerçekleşen ziyaret, hem öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken hem de kahraman komisere moral kaynağı oldu. Polis Haftası’nda yapılan bu anlamlı buluşma, vefa duygusunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.