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    Mersin'de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu

    Mersin'in Mut ilçesinde iş yerinin önünü temizleyen lokantacı, yoldan geçen tırın dorsesinden düşen zeytin bidonlarının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 05:21
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 07:21
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    Mersin'de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu

    Mersin'e bağlı Mut ilçesinde yer alan Sertavul Yaylası’nda lokanta işleten Osman Baştuğ, iş yerinin önünü temizlerken faciadan son anda kurtuldu.

    TIRDAN DÜŞEN BİDONLARDAN KAÇARAK KURTULDU

    Mut-Karaman istikametine giden zeytin yüklü bir tırın viraja girdiği sırada dorsesinde yüklü zeytin bidonları yola savruldu. Baştuğ, tırın dorsesinden fırlayan bidonlardan kaçarak kurtuldu. Tır ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi.

    Mersin'de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu-Video

    OLAY ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

    Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yeri sahibinin tırın dorsesinden düşerek savrulmaya başlayan zeytin bidonlarını fark ederek kaçması yer alıyor.

    Mersin de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu #1

    "KENDİMİ KENARA ZOR ATTIM"

    Zeytin bidonlarından kaçarak olası bir faciadan kurtulan iş yeri sahibi Osman Baştuğ, "İş yerimin önünde temizlik yaparken bir anda ses duydum. Baktım tırın üzerindeki zeytin bidonları savrulmuş kendimi zor attım kenara" dedi.

    Mersin de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu #2

    Mersin de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu #3

    Mersin de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu #4

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