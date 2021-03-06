Mersin'de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu
- İHA
- 06.03.2021 - 05:21
- Güncelleme : 06.03.2021 - 07:21
Mersin'e bağlı Mut ilçesinde yer alan Sertavul Yaylası’nda lokanta işleten Osman Baştuğ, iş yerinin önünü temizlerken faciadan son anda kurtuldu.
TIRDAN DÜŞEN BİDONLARDAN KAÇARAK KURTULDU
Mut-Karaman istikametine giden zeytin yüklü bir tırın viraja girdiği sırada dorsesinde yüklü zeytin bidonları yola savruldu. Baştuğ, tırın dorsesinden fırlayan bidonlardan kaçarak kurtuldu. Tır ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi.
Mersin'de tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu-Video
OLAY ANI GÜVENLİ KAMERASINDA
Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yeri sahibinin tırın dorsesinden düşerek savrulmaya başlayan zeytin bidonlarını fark ederek kaçması yer alıyor.
"KENDİMİ KENARA ZOR ATTIM"
Zeytin bidonlarından kaçarak olası bir faciadan kurtulan iş yeri sahibi Osman Baştuğ, "İş yerimin önünde temizlik yaparken bir anda ses duydum. Baktım tırın üzerindeki zeytin bidonları savrulmuş kendimi zor attım kenara" dedi.