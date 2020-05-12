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    Mersin'de uçurtma uçuran çocuk kanala düştü

    Uçurtma uçurduğu sırada geri geri giden 5 yaşındaki çocuk, üstü açık bırakılan kanala düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 14:59
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    Mersin'de uçurtma uçuran çocuk kanala düştü

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde, 5 yaşındaki A.Ç.Ç., evlerinin sokağında uçurtma uçurtmak istedi.

    ÜSTÜ AÇIK BIRAKILAN KANALA DÜŞTÜ

    Uçurtması uçarken geri geri giden A.Ç.Ç., bir internet sağlayıcısı firmaya ait olduğu öğrenilen üstü açık kanala düştü. Küçük çocuğun bağırmasıyla çevredeki vatandaşlar, hemen açık olan kanala koştu.

    Mersin'de uçurtma uçuran çocuk kanala düştü ViDEO

    YARDIMINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

    Yaklaşık 2 metre olan kanala düşen çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Düşme anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda hafif yaralanan A.Ç.Ç., ailesine teslim edildi.

     

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