Mersin'de yaşlı çift otobüsten güçlükle indirildi

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaşlı çift, otobüsten inmek istemeyince şoförle tartıştı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamıştı.

Bu kapsamda bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.

YAŞLI ÇİFT OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde koronavirüs kurallarına rağmen yaşlı bir çift, halk otobüsüne bindi.

Otobüs şoförünün, yaşlı çifti fark etmesi sonucu otobüsten inmelerini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil döktü

ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERİP, İNDİLER

Şoför uzun süre yaşlı çifti otobüsten inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi.