İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından üretilen makine ile dakikada 60 ila 80 adet maske üretilebilecek.

Hatay’da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri tarafından, cerrahi ve N95 tipi maske üretimi yapan makine geliştirildi.

Okul bünyesinde oluşturdukları AR-GE merkezinde plan ve projelerini hayata geçiren Okul Müdürü Yusuf Yıldırım ve öğretmenler, makinelerin tanıtımını yaptı.

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirterek, yerli ve milli bir makine üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

DAKİKADA 60 İLA 80 MASKE ÜRETİMİ

Öğretmen ve öğrencilerle 45 günde çalışmaları tamamladıklarını belirten Yıldırım, makinenin TSE standartlarına uygun yerli ve milli olduğunu söyledi.

Yıldırım, makine ile dakikada 60 ile 80 maske üretilebildiğini belirterek, çalışmalarda kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Tanıtım programına Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve öğretmenlerde katıldı.

Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmenliği'ne uygun üretilen makineler, 12 metre uzunluğunda birbirine entegre 6 üniteden oluşuyor.

Meslek lisesinde N95 maske üretim makinesi yapıldı VİDEO