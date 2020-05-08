Mesut Yılmaz, beyin ameliyatı geçirdi

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Beyin sapındaki tümör nedeniyle ameliyat olan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi'nin eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, beyin ameliyatı oldu.

Mesut Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör, başarılı bir şekilde alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yılmaz'ın yakınları, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tümörün temizlendiğini ve Yılmaz'ın, narkozun etkisinden çıktığını söyledi.

AKCİĞERİNDE TÜMÖRE RASTLANMIŞTI

Daha önce yapılan rutin sağlık kontrolünde, Mesut Yılmaz'ın akciğerinde tümör çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında yapılan ameliyatla tümör temizlenmişti.