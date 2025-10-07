Meteorolojiden 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurtta hava durumuna dair yeni raporunu paylaştı.

Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Özellikle Muğla, Aydın kıyıları ile İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde yağışların çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgar, yerel dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

20 İLE SARI VE TURUNCU KOD

Ayrıca MGM sağanak yağış beklentisiyle 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta, Antalya sarı kodla uyarılırken Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın'a ise turuncu kod verildi.

BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta ve Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Antalya ve Burdur’un doğusu ile Isparta çevrelerinde Çarşamba günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

Bugün Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale ve Balıkesir’in batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.