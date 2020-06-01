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    Metrobüs ve tramvay duraklarında endişe veren görüntüler

    Metrobüs ve tramvay duraklarında endişe veren görüntüler

    Normalleşmenin başladığı İstanbul'da, toplu ulaşım araçlarında yoğunluk eski günleri aratmazken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 22:18
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    Metrobüs ve tramvay duraklarında endişe veren görüntüler

    Koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçilirken, toplu taşımalarda yaşanan yoğunluğun önüne geçilemiyor. Özellikle iş çıkış saatinde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

    SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

    Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattında ise araçların içinde kalabalık oluştu. Tramvay sefer sayılarının yetersiz kaldığı görüldü.

    Metrobüs ve tramvay duraklarında endişe veren görüntüler

    "TRAMVAY TIKLIM TIKLIM DOLU"

    Tramvaydan inen Kadir kayışlı, "Toplu taşımalar çok kalabalık ben dikkat etmeye çalışıyorum ama çok zor. Tramvaydan indim ben şimdi tıklım tıklım dolu. Şuan metrobüse binmeyeceğim ama baksana çok kalabalık" diye konuştu.

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