Metroya binen kadınların gizlice fotoğraflarını çektiği öne sürülen kişi ile diğer yolcular arasındaki gergin anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da Kestel-Üniversite arasında sefer yapan metrodaki bir yolcu, elinde müzik aleti çantası olan bir başka yolcunun gizlice kadınların fotoğrafını çektiğini gördü.

TELEFONU VERMEYİNCE TEPKİ GÖRDÜ

Bunun üzerine metroda bulunan diğer yolcular, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişiden telefonunu açıp, fotoğraf bölümünü göstermesini istedi.

Şüpheli ise cep telefonunu göstermezken, şikayetçi olacağını söyleyerek metrodan indi.

Yaşanan o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa metrosunda telefonla görüntü çekme kavgası ViDEO