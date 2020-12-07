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    Meyer Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Külliye'de Erdoğan tarafından kabul edildi.
    • AA
    • 07.12.2020 - 16:10
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:23
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    Meyer Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'u kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Meyer Landrut, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI KÜLLİYE'DE

    Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu ViDEO

    Meyer Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #1

    Meyer Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #2

    Meyer Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #3

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