Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.
- DHA
- 09.11.2021 - 17:20
- Güncelleme : 09.11.2021 - 17:42
Muğla'nın Milas ilçesi Lavranda Ketendere mevkisinde, 16.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı.
ALEVLER ORMANA SIÇRADI
Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.