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    Milas'ta orman yangını

    Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:42
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    Milas'ta orman yangını

    Muğla'nın Milas ilçesi Lavranda Ketendere mevkisinde, 16.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı.

    ALEVLER ORMANA SIÇRADI

    Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Milas'ta orman yangını VİDEO

    Milas ta orman yangını #1

    Milas ta orman yangını #2

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