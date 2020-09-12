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    Minyatür bombanın atışlı testleri devam ediyor

    Delici ve parçacık etkili bombanın İHA'lara da entegre edilmesi hedefleniyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.09.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 12:03
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    Minyatür bombanın atışlı testleri devam ediyor

    Türkiye, savunma alanında gücüne güç katmaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "minyatür bomba"nın atışlı testlerinin sürdüğünü belirtti.

    Söz konusu bombanın, F-16'ların vurucu gücünü artırması hedefleniyor.

    İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "minyatür bomba"nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

    DELİCİ VE PARÇACIK ETKİLİ

    Demir, şu ifadeleri kullandı:

    "Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz."

    Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor ViDEO

    Minyatür bombanın atışlı testleri devam ediyor #1

    Minyatür bombanın atışlı testleri devam ediyor #2

    Minyatür bombanın atışlı testleri devam ediyor #3

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