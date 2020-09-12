Minyatür bombanın atışlı testleri devam ediyor
Delici ve parçacık etkili bombanın İHA'lara da entegre edilmesi hedefleniyor.
- AA & Ensonhaber
- 12.09.2020 - 12:03
- Güncelleme : 12.09.2020 - 12:03
Türkiye, savunma alanında gücüne güç katmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "minyatür bomba"nın atışlı testlerinin sürdüğünü belirtti.
Söz konusu bombanın, F-16'ların vurucu gücünü artırması hedefleniyor.
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "minyatür bomba"nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
DELİCİ VE PARÇACIK ETKİLİ
Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz."
Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor ViDEO