Mısır: Sisimik araştırma egemenlik hakkımıza saldırıdır

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapacağı sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını Mısır, egemenlik haklarına saldırı olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmaları devam ediyor..

En son Batı Güzelyurt-2 lokasyonunda üç boyutlu sismik toplama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis, Antalya Limanı'ndaki gerekli hazırlıkların ardından yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

ORUÇ REİS GERİ DÖNMÜŞTÜ

Rodos ve Meis adaları arasında yapacağı sismik araştırma çalışmalarının Türkiye ve Yunanistan arasında kriz yaratmasının ardından Ankara, Atina'ya diyalogtan yana olduğunu göstermek için Erdoğan'ın talimatıyla Oruç Reis, Antalya limanına geri dönmüştü.

Yunanistan ile yaşanan krize Mısır da dahil oldu.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZA SALDIRI"

Mısır Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Mısır'ın Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığı vurgulandı.