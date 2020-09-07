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    Motorine indirim geldi: 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.
    • AA
    • 07.09.2020 - 17:32
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    Motorine indirim geldi: 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

    YENİ FİYAT LİSTESİ

    Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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