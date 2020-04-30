MS hastası kadın ve 92 yaşındaki adam koronayı atlattı

Manisa'da tedavi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk, alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve 46 yaşındaki MS hastası Hatice Aktürk, yaklaşık 3 haftalık tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen hastaların, mutlulukları yüzlerine yansıdı.

TORUNUYLA BERABER TEDAVİ GÖRDÜ

23 yaşındaki torunu Fırat Durak ile birlikte koronavirüs teşhisi ile tedavisine başlanan 92 yaşındaki Nurettin Durak, tedaviye olumlu cevap vererek 19 gün sonra sağlığına kavuştu.

Durak'ın 23 yaşındaki torunu Fırat Durak'ın ise hastaneden, bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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"BANA ÇOK İYİ BAKTILAR"

Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Nurettin Durak, "Şükür Allah'a. Allah razı olsun bana çok iyi baktılar. Devlet büyüklerimizden, doktorlarımızdan Allah razı olsun." diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"VÜCUDUMU ÇOK DİRENÇLİ HİSSEDİYORUM"

Kronik MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk de 18 günlük koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Aktürk, "Ben kronik MS hastasıyım. Bu sebepten dolayı buraya gelmiştim. Covid-19 mikrobu çıktı. Allah’a çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarından, çok memnunum. Allah razı olsun iyiyim, vücudumu çok dirençli hissediyorum." dedi.