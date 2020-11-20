MSB: 23-25 Kasım'da askere gideceklerin sevk tarihi, 22-24 Aralık'a ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, 23-25 Kasım tarihlerinde askerliklerini yapmak üzere sevke tabi olanların sevklerinin 22-24 Aralık tarihine ertelendiği açıkladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemler, vaka sayılarının artmasıyla sıklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), askerlik celbi gelenlere ilişkin önemli duyurularda bulundu.

Bakanlık, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

22-24 ARALIK'A ERTELENDİ

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

TERHİS TARİHLERİ

19-21 Kasım tarihinde bedelli askerlik yapmak üzere askere gideceklerin tarihlerinde değişiklik olmayacağını kaydeden güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir." bilgisini verdi.