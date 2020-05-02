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    MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

    Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Kızıltepe’deki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
    • AA
    • 02.05.2020 - 17:20
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    MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

    Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.

    3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU

    Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.


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