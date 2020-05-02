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- MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Kızıltepe’deki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
- AA
- 02.05.2020 - 17:20
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.
3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.