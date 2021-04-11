MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da zorlu kış şartlarından yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.
- DHA
- 11.04.2021 - 18:47
- Güncelleme : 11.04.2021 - 19:07
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı'da bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca hudut emniyeti kapsamında keşif/gözetleme, devriye faaliyetleri icra edildi" denildi.
KEŞİF VE DEVRİYE FOTOĞRAFLARI
Paylaşımda ayrıca keşif ve devriye faaliyetlerinden fotoğraflara yer verildi.