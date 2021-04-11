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    MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da zorlu kış şartlarından yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 18:47
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 19:07
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    MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı'da bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca hudut emniyeti kapsamında keşif/gözetleme, devriye faaliyetleri icra edildi" denildi.

    KEŞİF VE DEVRİYE FOTOĞRAFLARI

    Paylaşımda ayrıca keşif ve devriye faaliyetlerinden fotoğraflara yer verildi.

     

    MSB, Ağrı da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı #1


    MSB, Ağrı da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı #2

    MSB, Ağrı da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı #3

    MSB, Ağrı da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı #4

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