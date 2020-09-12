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    MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi

    11 Eylül'de İngiltere ile deniz eğitimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.09.2020 - 17:05
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    MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi

    Türkiye, Doğu Akdeniz'de eğitimlerine devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

    İNGİLTERE İLE DENİZ EĞİTİMLERİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi." denildi.

    Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

    MSB: Doğu Akdeniz de eğitim gerçekleştirildi #1

    MSB: Doğu Akdeniz de eğitim gerçekleştirildi #2

    MSB: Doğu Akdeniz de eğitim gerçekleştirildi #3

    MSB: Doğu Akdeniz de eğitim gerçekleştirildi #4

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