MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyeliler, atışları başarıyla tamamladı.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 12:01
- Güncelleme : 13.11.2020 - 14:08
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
Başarıyla tamamlanan atış eğitimleri, MSB'nin sosyal medya hesabından bir video ile birlikte yayınlandı.
"BAHRİYELİLER, EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi." denildi.
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi VİDEO