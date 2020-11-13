Dolar
7.666
-0.2965%
Euro
9.0737
-0.2648%
Altın
1887.18
0.6152%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
463.507
-0.0836%
Bitcoin
124741.86
0.2832%
EXEN Coin
12.36
-0.24%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyeliler, atışları başarıyla tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 12:01
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 14:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

    Başarıyla tamamlanan atış eğitimleri, MSB'nin sosyal medya hesabından bir video ile birlikte yayınlandı.

    "BAHRİYELİLER, EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi." denildi.

    MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi VİDEO

    MSB: Doğu Akdeniz de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi #1

    MSB: Doğu Akdeniz de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir