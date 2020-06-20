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    MSB'den Babalar Günü paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü nedeniyle videolu bir paylaştım yaptı.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 22:38
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    MSB'den Babalar Günü paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü nedeniyle, askerlerlerimizin güne özel mesajlarını içeren bir video paylaştı.

    MSB'den Babalar Günü paylaşımı VİDEO

    "FEDAKARLIĞIN TİMSALİ.."

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

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