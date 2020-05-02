Müge Anlı'ya karantina yaradı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalarak temizlik yapan başarılı sunucu Müge Anlı, bu süreçte 9 kilo verdiğini açıkladı.

Koronavirüsten korunmanın yolu kurallara uymaktan geçiyor ve bunu artık bilmeyen yok.

Hemen hemen dünya genelinde herkes evde kalmanın virüs için ne kadar önemli bir detay olduğunun farkına vardı ve karantina süreçleri böylelikle başladı.

Bu virüs yaşlı genç ya da zengin fakir dinlemiyor. Durum böyle olunca da zamanın çoğu evde geçiyor.

Ünlü isimlerin karantina süreçleri de bir hayli ilginç geçiyor. Bahçeli evlerinde hem doğa hem de dinlemenin keyfini süren isimler, bu sırada temizlik ve mutfağı da ihmal etmiyor.

Sunucu Müge Anlı da karantina sürecinde kendini temizliğe verenlerden...

"GENELDE YER SİLİYORUM"

Evde kaldığı süreçte temizlik yaptığını belirten Müge Anlı, "Ben evi çok sevdiğim için beni etkilemedi. Evde de uğraşlarım var çünkü. Yemeği annem yapıyor, temizliği yapıyoruz. Ben genelde yer siliyorum. Bu sayede inanılmaz kilo verdim. Bu inanılmaz bir spormuş. Paspasla değil ama elimle..." dedi.

"9 KİLO VERDİM"

Anlı, "Ev işleri çok nankör. Yemek yapıyorsun, bitiyor. Temizlik yapıyorsun ertesi gün kirleniyor. Sürekli bir döngü var. Programda bu kadar yorulmuyoruz. Suyu da israf etmemeye çalışıyorum. Yaz geliyor, susuz kalmak istemiyorum. Ev işleri yapıyorum, ekmek de yaptım. 9 kilo verdim. İzleyicilerim görse, inanamayacaklar." dedi