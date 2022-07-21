Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı

Orman yangınına riskli bölgelere girişler yasaklanırken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunurken, orman yangını için riskli bölgelerde devriye görevi yürütüyor.

Ormanlar denetleniyor

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık ve piknik alanları ile orman yoluna çıkan yollarda denetimlere başladı.

31 Ağustos'a kadar kapalı

İHA'da yer alan habere göre, ormanlık alanlarda gördükleri araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler, vatandaşlara ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kapalı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.