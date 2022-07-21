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    Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı

    Orman yangınına riskli bölgelere girişler yasaklanırken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.
    • 21.07.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:53
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    Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunurken, orman yangını için riskli bölgelerde devriye görevi yürütüyor.

    Ormanlar denetleniyor

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık ve piknik alanları ile orman yoluna çıkan yollarda denetimlere başladı.

    31 Ağustos'a kadar kapalı

    İHA'da yer alan habere göre, ormanlık alanlarda gördükleri araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler, vatandaşlara ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kapalı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

    Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı #1

    Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı #2

    Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı #3

    Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı #4


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