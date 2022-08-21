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    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını

    Yaz tatilini değerlendirmek isteyenler Muğla2nın ilçelerine yoğun ilgi gösterdi. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.
    • 21.08.2022 - 16:28
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    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor...

    Yerli ve yabancı turist tarafından sıklıkla tercih edilen destinasyonlardan olan Muğla sahillerinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

    Hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 29 derece

    Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği bölgede, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

    Kentin en sık tercih edilen ilçelerinden olan Fethiye'de de, yerli ve yabancı turistler sahilleri adeta hareketlendirdi.

    Tatilcilerin bazıları denize girerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını #1

    Yamaç paraşütü ile Ölüdeniz'i izlediler

    Öte yandan yüzmek dışında aktivite arayanlar da Babadağ'da yamaç paraşütü ile uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izledi.

    Bodrum ilçesinde de, yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını #2

    Kadın Azmağı Deresi'ni gezdiler

    AA'nın aktarımına göre; güzel havayı değerlendirenler aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı, kafelerde oturarak zaman geçirdi.

    Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını #3

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını #4

    Muğla sahillerine yerli ve yabancı turist akını #5


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