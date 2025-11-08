Muğla'da 28 bin 896 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki kaçakçılığına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yapılan operasyonlarda, 40 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 7 adet 17 cl anason yağı ve 28 bin 896 adet (Bin 155 litre) gümrük kaçağı votka ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.