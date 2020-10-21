Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

MERKEZ ÜSSÜ DATÇA

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssünün Datça ilçesi olduğu ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, depremin yerin 7.83 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.