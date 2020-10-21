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    Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 10:56
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    Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz'de deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    MERKEZ ÜSSÜ DATÇA

    AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssünün Datça ilçesi olduğu ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

    Öte yandan, depremin yerin 7.83 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.

    Muğla da 4.1 büyüklüğünde deprem #1

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