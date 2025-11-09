Muğla'da 6 yıl önce dikilen fidanlar ormana dönüştü

- Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2019'da çıkan orman yangını sonrası dikilen fidanlar, 6 yıl içinde büyüyerek ormana dönüştü.
- Yapılan ağaçlandırma çalışmaları, bölgede yaşanan yangının izlerini tamamen silerek doğayı yeniden yeşillendirdi.
- Genç ağaçlar, doğanın kendini yenileme gücünü sergiliyor.
2019 yılının Temmuz ayında Muğla’nın Dalaman ilçesi Karacaağaç bölgesinde çıkan yangın, Göcek sırtlarına kadar uzanarak geniş bir ormanlık alanı küle çevirdi.
Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde alan, kısa sürede ağaçlandırmaya hazır hale getirildi.
İLK FİDANLAR MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE TOPRAKLA BULUŞTU
Aynı yıl ilk kez kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidan dikildi. Dalaman’da o gün dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yılda büyüyerek bölgeyi yeniden yeşile bürüdü.
DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR
Bugün Karacaağaç ve çevresinde yükselen genç ağaçlar, geçmişte yaşanan orman yangınının izlerini silerken, doğanın kendini yenileme gücünü gözler önüne seriyor.