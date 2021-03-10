Muğla'da 8 sığınmacı kurtarıldı
Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
- AA
- 10.03.2021 - 23:18
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarındaki can salında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
8 SIĞINMACI KURTARILDI
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.