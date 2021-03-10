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    Muğla'da 8 sığınmacı kurtarıldı

    Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
    • AA
    • 10.03.2021 - 23:18
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    Muğla'da 8 sığınmacı kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarındaki can salında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    8 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

    Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Muğla da 8 sığınmacı kurtarıldı #1

    Muğla da 8 sığınmacı kurtarıldı #2

    Muğla da 8 sığınmacı kurtarıldı #3

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