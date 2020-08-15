Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği göçmenler için kurtarma operasyonu yapıldı.
- DHA
- 15.08.2020 - 09:09
Yunanistan, göçmenleri ölüme terk etmeyi sürdürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3 can salının içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu bölgeye geldi.
83 GÖÇMEN KURTARILDI
Yapılan incelemede, can sallarının içerisinde bulunan 83 göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilen ve Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kıyıya çıkartıldı.