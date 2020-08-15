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    Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı 

    Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği göçmenler için kurtarma operasyonu yapıldı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 09:09
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    Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı 

    Yunanistan, göçmenleri ölüme terk etmeyi sürdürüyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3 can salının içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu bölgeye geldi.

    83 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yapılan incelemede, can sallarının içerisinde bulunan 83 göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilen ve Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kıyıya çıkartıldı.

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