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    Muğla'da araçta başlayan yangın ormana sıçradı

    Yatağan ilçesinde seyir halindeki servis aracı yanmaya başladı. Araçta meydana gelen yangın daha sonraları bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye gelen ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 03:55
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    Muğla'da araçta başlayan yangın ormana sıçradı

    Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında istenmeyen anlar yaşandı.

    Yolda seyir halinde olan bir servis aracında ilk bilgilere elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

    Muğla da araçta başlayan yangın ormana sıçradı #1

    EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

    Kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken araç tamamen yandı.

    Bu sıra araçtan yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

    Ormanda başlayan yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edildi.

    Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Muğla da araçta başlayan yangın ormana sıçradı #2

    Muğla da araçta başlayan yangın ormana sıçradı #3

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