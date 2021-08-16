Bodrum ilçesinde halsiz ve hasta olduğu anlaşılan caretta caretta'ya bölgedeki insanlar yardım etti. Yetkili kişilere haber verilmesi sonucu, kaplumbağa tedavi altına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bitkin görülen caretta caretta'nın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Üzerinde çok sayıda parazit bulunan ve ön yüzgecinin birinde hafif kanaması olan kaplumbağa için AKUT Bodrum ekiplerine haber verildi.

AKUT ekipleri gelinceye kadar kaplumbağa için seferber olan vatandaşlar, kaplumbağayı hayatta tutabilmek için ıslak havlu ile sardılar, karnını doyurmaya çalıştılar.

EKİPLER GELENE KADAR KAPLUMBAĞA YALNIZ BIRAKILMADI

Mahalleli, 3 saat boyunca kaplumbağanın yanından bir an olsun ayrılmadı.Bölgeye gelen AKUT ekiplerince alınan kaplumbağa daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edilerek tedavisine başlandı.

"ÇOK BİTKİNDİ"

3 saat boyunca eşi ile birlikte kaplumbağanın yanında duran Şefika Atabay, “Bu kaplumbağa karaya doğru gelmeye çalışıyormuş ama gelememiş. Sağ olsun buradaki vatandaşlar karaya getirdiler. Eşimle ile birlikte biz de kaplumbağanın yanına geldik. Çok bitkindi, bir şeyler yedirmeye çalıştık ama yemedi. Onu devamlı ıslak tutmaya çalıştık. Sonra AKUT ekipleri götürdü. İnşallah bir an önce iyileşir ve yaşadığı ortama geri döner” diye konuştu.

Muğla'da hasta olan kaplumbağaya yardım ettiler VİDEO