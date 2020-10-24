Muğla'da kağıt görünümlü uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kağıt şeklinde, içeriği sadece laboratuvar ortamında tespit edilen 5 bin doz kullanımlık uyuşturucu madde yakalandı.

Muğla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik polisi ise uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak torbacıları ile mücadele başlattı.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMÜYOR

Yapılan çalışmalarda bilinenin aksine olan A4 diye tabir edilen çıplak gözle görülemeyen, 9 parça halde olmak üzere tam tamına 5 bin (doz) defa kullanımlık sentetik kannabionid A4 uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri titizlikle tespit eden polisler maddelere el koydu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y. K ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.