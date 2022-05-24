Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi

Muğla Marmaris'te otomobile çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren kamyonet, yakıt için bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi.

Dün saat 17.00 sıralarında Muğla'nın Marmaris-Datça yolunda meydana gelen olayda, seyir halinde olan ve plakası bilinmeyen kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Akaryakıt istasyonuna girdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet, burada yakıt almak için sıra bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi.

İki araçta da hasar oluştu

DHA'nın haberine göre, istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, 2 kamyonette maddi hasar oluştu.





