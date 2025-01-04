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İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle Reşadiye Mahallesi ile İskele Mahallesi arasındaki karayolunda rögarlar taştı, yol adeta göle döndü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sular altında kalan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik durma noktasına geldi ve uzun kuyruklar oluştu. İki mahalleyi birbirine bağlayan bu önemli güzergah, yaşanan taşkın sonrası trafiğe kapatıldı. Yolun açılması ve tıkanan rögarların temizlenmesi için belediye ekipleri seferber oldu.

İŞ YERLERİNİ DE SU BASTI

Taşkın yalnızca yolları değil, çevredeki bazı işyerlerini de etkiledi. Su baskınlarına maruz kalan işletmelerde temizlik ve tahliye çalışmaları hızla başlatıldı. İlçe genelinde birçok mahallede de benzer su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Ekipler, biriken suları tahliye etmek ve yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki yağışın hayatı aksatmaya devam ettiği ve tedbirlerin artırıldığı belirtildi.