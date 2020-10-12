Muğla'da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, tatilcilerin yaz aylarında kirlettiği koylarda çevre temizliği yapıldı.

Yaz tatili sezonunun bitmesiyle, gözde tatil merkezlerinde sorumsuz tatilcilerin çevreye verdikleri zarar, şehir gönüllüleri tarafından telafi edilmeye çalışılıyor.

Muğla'da da gönüllüler koylarda temizlik yaptı.

Marmaris Belediyesince düzenlen etkinlikte, yerli ve yabancı turistlerin yaz döneminde yoğunluk oluşturduğu Kızılkum, Cennet Adası ve Bencik koylarında temizlik çalışması yürütüldü.

AKUT VE GÖNÜLLÜLER KATILDI

Belediyenin temizlik ekiplerine, AKUT ve Marmaris Kent Konseyi üyeleri ile çevreci gönüllüler eşlik etti.

Çevre etkinliğine katılanlar, koylardaki plastik ve çam şişeler başta olmak üzere tüm atıkları toplayarak çöp torbalarına doldurdu.

100 TORBA ATIK TOPLANDI

Koyların dik yamaçlarında ise AKUT ekipleri temizlik yaptı. Halatlar yardımıyla yamaçlardan aşağı inen AKUT gönüllüleri, topladıkları atıkları yukarı çıkardı.

AKUT ekiplerinin, en fazla atık bulunan Bencik Koyu'ndaki temizlik çalışması 4 saat sürdü.

Koylardan toplanan yaklaşık 100 torba çöp teknelerle karaya çıkarıldı. Çöpler katı atık depolama ve ayrıştırma tesisine gönderildi.