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    Muğla'da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi

    Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, tatilcilerin yaz aylarında kirlettiği koylarda çevre temizliği yapıldı.
    • AA
    • 12.10.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 16:05
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    Muğla'da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi

    Yaz tatili sezonunun bitmesiyle, gözde tatil merkezlerinde sorumsuz tatilcilerin çevreye verdikleri zarar, şehir gönüllüleri tarafından telafi edilmeye çalışılıyor.

    Muğla'da da gönüllüler koylarda temizlik yaptı.

    Marmaris Belediyesince düzenlen etkinlikte, yerli ve yabancı turistlerin yaz döneminde yoğunluk oluşturduğu Kızılkum, Cennet Adası ve Bencik koylarında temizlik çalışması yürütüldü.

    Muğla da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi #1

    AKUT VE GÖNÜLLÜLER KATILDI

    Belediyenin temizlik ekiplerine, AKUT ve Marmaris Kent Konseyi üyeleri ile çevreci gönüllüler eşlik etti.

    Çevre etkinliğine katılanlar, koylardaki plastik ve çam şişeler başta olmak üzere tüm atıkları toplayarak çöp torbalarına doldurdu.

    Muğla da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi #2

    100 TORBA ATIK TOPLANDI

    Koyların dik yamaçlarında ise AKUT ekipleri temizlik yaptı. Halatlar yardımıyla yamaçlardan aşağı inen AKUT gönüllüleri, topladıkları atıkları yukarı çıkardı.

    AKUT ekiplerinin, en fazla atık bulunan Bencik Koyu'ndaki temizlik çalışması 4 saat sürdü.

    Koylardan toplanan yaklaşık 100 torba çöp teknelerle karaya çıkarıldı. Çöpler katı atık depolama ve ayrıştırma tesisine gönderildi.

    Muğla da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi #3

    Muğla da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi #4

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    Muğla da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi #6

    Muğla da tatilcilerin çöplerini gönüllüler temizledi #7

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