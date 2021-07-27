Euro
10.1357
0.29%
Dolar
8.5664
0.16%
Altın
496.12
0.36%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
324.542
-3.60%
EXEN Coin
24.95
-3.81%
28ºC
İstanbul
Açık 28 C

    Muğla'dan Yunan adasına kaçmaya çalışan 3 göçmen yakalandı

    Deniz yatağı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 21:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'dan Yunan adasına kaçmaya çalışan 3 göçmen yakalandı

    Bodrum’un Akyarlar Mahallesi açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, belirtilen bölgeye gitti.

    DENİZ YATAĞIYLA KOS ADASINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

    Gece karanlığında deniz yatağı ile Yunan adasına ulaşmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınıp limana getirilen göçmenlerin Muğla Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.

    ORTACA'DA DA 56 GÖÇMEN YAKALANDI

    Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

    Dişibilmez Burnu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 56 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Muğla dan Yunan adasına kaçmaya çalışan 3 göçmen yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir