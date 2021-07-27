Muğla'dan Yunan adasına kaçmaya çalışan 3 göçmen yakalandı
- İHA
- 27.07.2021 - 21:08
- Güncelleme : 27.07.2021 - 21:56
Bodrum’un Akyarlar Mahallesi açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, belirtilen bölgeye gitti.
DENİZ YATAĞIYLA KOS ADASINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Gece karanlığında deniz yatağı ile Yunan adasına ulaşmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınıp limana getirilen göçmenlerin Muğla Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.
ORTACA'DA DA 56 GÖÇMEN YAKALANDI
Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Dişibilmez Burnu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 56 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.